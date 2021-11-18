Олич рассказал, при каких условиях может вернуться в ЦСКА
Фото: инстаграм Олича
Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о возможном возвращении в клуб.
"Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдет Бабаев, то всегда готов. ЦСКА - хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые все изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат - это одно. У меня было свое видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.
Однако чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: "Хорошо, уеду". Мне не хотелось выглядеть смешным.
Я за свою карьеру поработал больше чем с 20 тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими футболистами Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали футболисты - такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль - я мог что-то сделать. Однако время все расставит по местам", - приводит слова Олича "Чемпионат".
Напомним, что Олич тренировал ЦСКА с марта по июнь текущего года.
Читайте также: Олич назвал главную проблему РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сёмин высказался о возможном возвращении в "Локомотив"
-
"Барселона" и "Реал" вступили в гонку за защитником "Аякса"
-
Мхитарян недоволен своим положением в "Роме"
-
"Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна
-
Головин не поможет "Монако" в матче с "Лиллем"
-
Отец Кудряшова высказался об автоголе сына в матче с Хорватией
-
Конте нашел замену для Льориса
-
Левандовски может остаться в "Баварии"
-
"Челси" готов предложить крупную сумму за 17-летнего игрока "Барселоны"
-
Олич рассказал, при каких условиях может вернуться в ЦСКА
-
Официально: ван Бронкхорст возглавил "Рейнджерс"
-
"Зенит" и "Аталанта" провели переговоры по Миранчуку и Азмуну
-
Шатов объяснил приостановку карьеры
-
1
Бензема высказался о "Золотом мяче"
-
"Милан" предложил новый контракт капитану команды
-
Шатов приостановил карьеру
-
Семин считает Москву лучшим городом в мире
-
Роджерс высказался о возможном назначении в "Манчестер Юнайтед"
-
Зюле близок к уходу из "Баварии"
-
Мингеса высказался об уходе Кумана из "Барселоны"