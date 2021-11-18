Олич рассказал, при каких условиях может вернуться в ЦСКА

Фото: инстаграм Олича

Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о возможном возвращении в клуб.

"Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдет Бабаев, то всегда готов. ЦСКА - хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые все изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат - это одно. У меня было свое видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.

Однако чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: "Хорошо, уеду". Мне не хотелось выглядеть смешным.

Я за свою карьеру поработал больше чем с 20 тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими футболистами Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали футболисты - такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль - я мог что-то сделать. Однако время все расставит по местам", - приводит слова Олича "Чемпионат".

Напомним, что Олич тренировал ЦСКА с марта по июнь текущего года.

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