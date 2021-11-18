Левандовски может остаться в "Баварии"

Фото: инстаграм Левандовски

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может продлить соглашение с клубом.

Как сообщает Sport Bild, весной 2022 года агент футболиста Пини Захави начнет переговоры с мюнхенским клубом о новом контракте для поляка.

Напомним, что нынешний контракт 33-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года. Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года.

В текущем сезоне на счету Левандовски 23 гола и два ассиста в 17 играх.

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