Конте нашел замену для Льориса

Фото: инстаграм Пикфорда

"Тоттенхэм" занимается поиском нового голкипера на замену Уго Льорису, у которого летом 2022 года истекает контракт с клубом.

Как сообщает The Telegraph, наставник "шпор" Антонио Конте настаивает на подписании вратаря "Эвертона" Джордана Пикфорда, который также является основным голкипером сборной Англии.

Трансферная стоимость Пикфорда оценивается в 25 миллионов евро. В этом сезоне он пропустил 13 голов в 10 играх.

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