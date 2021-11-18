"Барселона" и "Реал" вступили в гонку за защитником "Аякса"

Теги барселонареал мадридаякстрансферынуссаир мазрауи

"Барселона" и "Реал" вступили в гонку за защитником "Аякса" Фото: инстаграм Нуссаира Мазрауи

Европейские топ-клубы продолжают выстраиваться в очередь за защитником "Аякса" Нуссаиром Мазрауи.

Как сообщает Diario Sport, 24-летним игроком интересуются "Барселона" и "Реал". Скауты каталонского клуба дали ему положительную характеристику.

Стоит отметить, что контракт Мазрауи с клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и три ассиста в 16 играх.

Читайте также: Английские клубы интересуются защитником "Аякса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна

"Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов