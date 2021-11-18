"Барселона" и "Реал" вступили в гонку за защитником "Аякса"

Фото: инстаграм Нуссаира Мазрауи

Европейские топ-клубы продолжают выстраиваться в очередь за защитником "Аякса" Нуссаиром Мазрауи.

Как сообщает Diario Sport, 24-летним игроком интересуются "Барселона" и "Реал". Скауты каталонского клуба дали ему положительную характеристику.

Стоит отметить, что контракт Мазрауи с клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и три ассиста в 16 играх.

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