"Барселона" и "Реал" вступили в гонку за защитником "Аякса"
Фото: инстаграм Нуссаира Мазрауи
Европейские топ-клубы продолжают выстраиваться в очередь за защитником "Аякса" Нуссаиром Мазрауи.
Как сообщает Diario Sport, 24-летним игроком интересуются "Барселона" и "Реал". Скауты каталонского клуба дали ему положительную характеристику.
Стоит отметить, что контракт Мазрауи с клубом истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и три ассиста в 16 играх.
Читайте также: Английские клубы интересуются защитником "Аякса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Сёмин высказался о возможном возвращении в "Локомотив"
-
"Барселона" и "Реал" вступили в гонку за защитником "Аякса"
-
Мхитарян недоволен своим положением в "Роме"
-
"Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна
-
Головин не поможет "Монако" в матче с "Лиллем"
-
Отец Кудряшова высказался об автоголе сына в матче с Хорватией
-
Конте нашел замену для Льориса
-
Левандовски может остаться в "Баварии"
-
"Челси" готов предложить крупную сумму за 17-летнего игрока "Барселоны"
-
Олич рассказал, при каких условиях может вернуться в ЦСКА
-
Официально: ван Бронкхорст возглавил "Рейнджерс"
-
"Зенит" и "Аталанта" провели переговоры по Миранчуку и Азмуну
-
Шатов объяснил приостановку карьеры
-
1
Бензема высказался о "Золотом мяче"
-
"Милан" предложил новый контракт капитану команды
-
Шатов приостановил карьеру
-
Семин считает Москву лучшим городом в мире
-
Роджерс высказался о возможном назначении в "Манчестер Юнайтед"
-
Зюле близок к уходу из "Баварии"
-
Мингеса высказался об уходе Кумана из "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14