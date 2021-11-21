"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Усману Дембеле
Фото: инстаграм Усмана Дембеле
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в трансфере вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.
Как сообщает Transfer News Central со ссылкой на Mundo Deportivo, "МЮ" попытается заполучить француза в одно из ближайших трансферных окон.
Напомним, что летом 2022 года у Дембеле истекает контракт с клубом, однако "Барса" ведет переговоры о продлении.
В текущем сезоне Дембеле из-за травм принял участие только в одном матче.
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