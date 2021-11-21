"Динамо" разгромило тульский "Арсенал"

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"Динамо" разгромило тульский "Арсенал"Фото: твиттер "Динамо"

В рамках 15-го тура РПЛ "Динамо" добыло крупную победу над тульским "Арсеналом".

Благодаря победе московский клуб вышел на второе место. "Арсенал" идет на 14-й позиции.

"Динамо" - "Арсенал" 5:1

Голы: Шиманьски, 15 - 1:0, Бальбуэна, 22 - 2:0, Грулев, 25 - 3:0, Грулев, 27 - 4:0, Захарян, 60 - 5:0, Хлусевич, 85 - 5:1

"Динамо": Шунин, Паршивлюк (Варела, 66), Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин (Гладышев, 82), Моро, Шиманьски, Грулев (Н`Жи, 65), Макаров (Галкин, 82), Тюкавин (Захарян, 46).

"Арсенал": Коченков, Смольников, Беляев (Степанов, 46), Радакович, Сокол, Хлусевич, Кангва (Марков, 66), Чаушич (Гулиев, 46), Костадинов, Кангва, Луценко (Ткачев, 46).

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