"Болонья" уступила "Венеции", "Сампдория" победила "Салернитану"

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"Болонья" уступила "Венеции", "Сампдория" победила "Салернитану"Фото: твиттер "Венеции"

Представляем результаты матчей 13-го тура итальянской Серии А.

"Салернитана" - "Сампдория" 0:2

Голы: Ди Таккьо (аг), 40 - 0:1, Кандрева, 43 - 0:2

"Салернитана": Белец, Дзортеа (Кешрида, 55), Дьомбер, Гальоло, Раньери, Кулибали, Кастанос (Оби, 46), Рибери (Нванкво, 67), Ди Таккьо (Скьявоне, 67), Джурич, Гондо (Бонаццоли, 55).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 61), Колли, Феррари (Шабо, 65), Ауджелло, Кандрева, Верре (Аскильдсен, 61), Экдаль, Торсбю, Куальярелла (Габбьядини, 87), Капуто.


"Болонья" - "Венеция" 0:1

Гол: Окереке, 61 - 0:1

"Болонья": Скорупски, Медель, Сумаоро, Теате, Хики (Сантандер, 79), Сориано, Сванберг, Домингес (Виола, 87), Орсолини (Виньято, 69), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 69).

"Венеция": Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Хапс, Вакка (Тессманн, 59), Ампаду, Бузио (Модоло, 80), Араму (Кийин, 59), Окереке (Перец, 80), Юнсен (Анри, 54).

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