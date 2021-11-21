"Болонья" уступила "Венеции", "Сампдория" победила "Салернитану"
Фото: твиттер "Венеции"
Представляем результаты матчей 13-го тура итальянской Серии А.
"Салернитана" - "Сампдория" 0:2
Голы: Ди Таккьо (аг), 40 - 0:1, Кандрева, 43 - 0:2
"Салернитана": Белец, Дзортеа (Кешрида, 55), Дьомбер, Гальоло, Раньери, Кулибали, Кастанос (Оби, 46), Рибери (Нванкво, 67), Ди Таккьо (Скьявоне, 67), Джурич, Гондо (Бонаццоли, 55).
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 61), Колли, Феррари (Шабо, 65), Ауджелло, Кандрева, Верре (Аскильдсен, 61), Экдаль, Торсбю, Куальярелла (Габбьядини, 87), Капуто.
"Болонья" - "Венеция" 0:1
Гол: Окереке, 61 - 0:1
"Болонья": Скорупски, Медель, Сумаоро, Теате, Хики (Сантандер, 79), Сориано, Сванберг, Домингес (Виола, 87), Орсолини (Виньято, 69), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 69).
"Венеция": Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Хапс, Вакка (Тессманн, 59), Ампаду, Бузио (Модоло, 80), Араму (Кийин, 59), Окереке (Перец, 80), Юнсен (Анри, 54).
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17