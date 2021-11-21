"Брест" разгромил "Ланс" и другие результаты 14-го тура Лиги 1

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"Брест" разгромил "Ланс" и другие результаты 14-го тура Лиги 1Фото: твиттер "Бреста"

Представляем результаты матчей 14-го тура французской Лиги 1.

"Брест" - "Ланс" 4:0

Голы: Мунье, 3 - 1:0, Шардонне, 13 - 2:0, Февр, 33 - 3:0, Ле Дуарон, 69 - 4:0

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей (Брассье, 73), Шардонне, Дюверн, Февр, Белькебла (Маньетти, 87), Агуме, Мунье (Дель Кастийо, 73), Ле Дуарон (Кардона, 82), Онора (Саид, 88).

"Ланс": Лека, Клосс (Айдара, 73), Гради, Данзо, Медина (Давид Кошта, 61), Франковски, Какута (Бальде, 73), Фофана, Дукуре, Жан (Боли, 73), Ганаго (Калимуэндо, 61).

Удаление: Калимуэндо (74).


"Труа" - "Сент-Этьен" 0:1

Гол: Трауко, 60 - 0:1

"Труа": Галлон, Каборе (Родригеш, 68), Рами, Жиродон, Сальмье, Бьянконе, Дингоме (Хен Чжун Сук, 69), Шавалерен (Тардье, 69), Куаме (Домингес, 88), Тузгар (Шамбос, 88), Рипар.

"Сент-Этьен": Грин, Масон, Колодзейчак, Наде, Трауко, Аушиш (Гурна-Дуат, 81), Будебуз (Диуссе, 90), Юссуф (Дие, 90), Норден, Амума (Муэффек, 80), Крассо (Хазри, 62).


"Страсбур" - "Реймс" 1:1

Голы: Экитик, 22 - 0:1, Белльгард, 90 - 1:1

"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику, Ньямси, Перрен (Саи, 60), Лиэнар, Прцич (Уорис, 60), Томассон, Сиссоко (Белльгард, 83), Гамейро (Кандиль, 72), Диалло.

"Реймс": Райкович, Гравийон, Абдельхамид, Фас, Конан, Кассама (Флип, 46), Матусива, Лопи (Сиссоко, 82), Мбуку, Туре, Экитик (Донис, 67).   


"Метц" - "Бордо" 3:3

Голы: Элис, 17 - 0:1, Уден, 39 - 0:2, де Превиль, 45 - 1:2, Нгетте, 51 - 2:2, Уден, 65 - 2:3, Нгетте, 70 - 3:3

"Метц": Укиджа, Сантонз, Бронн, Куяте, Ниакате (Нгетте, 31), Делен, Булая, Ндорам, Сарр, де Превиль (Яде, 82), Ньян (Гуйе, 82).

"Бордо": Костиль, Кватенг (Пембеле, 87), Мешер, Грегерсен, Мангаш (Менса, 87), Дилросун (Ньянг, 71), Отавио, Адли, Онана (Бриан, 81), Элис, Уден (Калу, 82).

Удаление: Булая (68).


"Анжер" - "Лорьян" 1:0

Гол: Мангани (пен), 68 - 1:0

"Анжер": Петкович, Траоре, Манко, Тома, Думбия (Эбосс, 82), Кабо, Мангани, Капель (Менди, 81), Унаи, Буфаль, Чо (Баокен, 74).

"Лорьян": Нарди, Игор Силва, Лапорт, Петро, Мендес, Лорик (Бурлес, 90), Абержель, Буагар (Лорьянте, 72), Ле Фе, Грбич (Сумано, 85), Моффи (Уаттара, 85).

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