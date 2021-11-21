"Фрайбург" проиграл "Айнтрахту" в матче Бундеслиги
В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" добыл выездную победу над "Фрайбургом".
"Фрайбург" - "Айнтрахт" 0:2
Голы: Линдстрем, 34 - 0:1, Костич, 43 - 0:2
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Вайсхаупт, 85), Гульде, Линхарт, Шлоттербек (Шаде, 46), Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 69), Грифо (Демирович, 90), Чжон Ву Ен (Шаллаи, 69), Хелер.
"Айнтрахт": Трапп, Чендлер (Туре, 65), Хасебе, Ндика, Тута, Костич, Соу (Роде, 74), Камада, Якич, Линдстрем (Ахе, 74), Борре (Ильзанкер, 85).
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|32
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|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
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|12
|Унион Берлин
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|Аугсбург
|32
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|Падерборн
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|20