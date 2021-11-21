"Фрайбург" проиграл "Айнтрахту" в матче Бундеслиги

Теги фрайбургайнтрахт франкфурт

"Фрайбург" проиграл "Айнтрахту" в матче Бундеслиги

В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" добыл выездную победу над "Фрайбургом".

"Фрайбург" - "Айнтрахт" 0:2

Голы: Линдстрем, 34 - 0:1, Костич, 43 - 0:2

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Вайсхаупт, 85), Гульде, Линхарт, Шлоттербек (Шаде, 46), Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 69), Грифо (Демирович, 90), Чжон Ву Ен (Шаллаи, 69), Хелер.

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер (Туре, 65), Хасебе, Ндика, Тута, Костич, Соу (Роде, 74), Камада, Якич, Линдстрем (Ахе, 74), Борре (Ильзанкер, 85).    

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" одолела "Штутгарт". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин заявил, что остается в сборной России

Карпин заявил, что остается в сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов