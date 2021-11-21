"Реал" разгромил "Гранаду" и снова возглавил Ла Лигу
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Гранадой".
Отметим, что хозяева с 67-й минуты играли вдесятером, однако к тому времени счет уже был 3:1 в пользу "Реала".
"Реал" вернулся на первое место и опережает ближайшего преследователя на два очка.
"Гранада" - "Реал" 1:4
Голы: Асенсио, 19 - 0:1, Начо, 25 - 0:2, Суарес, 34 - 1:2, Винисиус Жуниор, 56 - 1:3, Менди, 76 - 1:4
"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро (Эскудеро, 78), Суарес.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Иско, 80), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).
Удаление: Мончу (67).
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14