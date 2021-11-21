"Реал" разгромил "Гранаду" и снова возглавил Ла Лигу

Фото: твиттер "Реала"

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Гранадой".

Отметим, что хозяева с 67-й минуты играли вдесятером, однако к тому времени счет уже был 3:1 в пользу "Реала".

"Реал" вернулся на первое место и опережает ближайшего преследователя на два очка.

"Гранада" - "Реал" 1:4

Голы: Асенсио, 19 - 0:1, Начо, 25 - 0:2, Суарес, 34 - 1:2, Винисиус Жуниор, 56 - 1:3, Менди, 76 - 1:4

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро (Эскудеро, 78), Суарес.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Иско, 80), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).

Удаление: Мончу (67).

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