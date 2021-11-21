"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением касательно увольнения Сульшера

Фото: сайт "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" сделал заявление касательно увольнения наставника команды Уле Гуннара Сульшера.

"Уле всегда будет легендой клуба. Мы сожалеем о принятом сложном решении. Последние недели не должны затмить всю работу, которую Сульшер проделал за три года, чтобы построить фундамент для успеха.

Место Уле в истории "Манчестер Юнайтед" неоспоримо. Он прекрасный человек и тренер, подаривший нам великие моменты. Он - член семьи "МЮ". Искренне благодарны Сульшеру за усилия на посту тренера и желаем ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что норвежец возглавлял клуб с 2018 года.

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