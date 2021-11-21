"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением касательно увольнения Сульшера
Фото: сайт "МЮ"
"Манчестер Юнайтед" сделал заявление касательно увольнения наставника команды Уле Гуннара Сульшера.
"Уле всегда будет легендой клуба. Мы сожалеем о принятом сложном решении. Последние недели не должны затмить всю работу, которую Сульшер проделал за три года, чтобы построить фундамент для успеха.
Место Уле в истории "Манчестер Юнайтед" неоспоримо. Он прекрасный человек и тренер, подаривший нам великие моменты. Он - член семьи "МЮ". Искренне благодарны Сульшеру за усилия на посту тренера и желаем ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что норвежец возглавлял клуб с 2018 года.
Читайте также: Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" заплатит Сульшеру за разрыв контракта. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Карпин заявил, что остается в сборной России
-
"Ницца" на выезде переиграла "Клермон"
-
"Бавария" отправила непривитых футболистов на карантин
-
"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением касательно увольнения Сульшера
-
"Реал" разгромил "Гранаду" и снова возглавил Ла Лигу
-
Черданцев отреагировал на возможное назначение Ваноли в "Спартак"
-
Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" заплатит Сульшеру за разрыв контракта
-
"Фрайбург" проиграл "Айнтрахту" в матче Бундеслиги
-
"Брест" разгромил "Ланс" и другие результаты 14-го тура Лиги 1
-
"Болонья" уступила "Венеции", "Сампдория" победила "Салернитану"
-
"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Эвертон"
-
Годин подпишет новый контракт с "Кальяри"
-
"Динамо" разгромило тульский "Арсенал"
-
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Усману Дембеле
-
"Хетафе" разгромил "Кадис" в матче Ла Лиги
-
Черевченко высказался о ничьей с ЦСКА
-
Березуцкий прокомментировал ничью с "Химками"
-
Карпин не покинет сборную России как минимум до стыков
-
Флорентино Перес высказался о конфликте Суперлиги с УЕФА
-
1
Луис Энрике не намерен возглавлять "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18