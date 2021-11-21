"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением касательно увольнения Сульшера

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением касательно увольнения СульшераФото: сайт "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" сделал заявление касательно увольнения наставника команды Уле Гуннара Сульшера.

"Уле всегда будет легендой клуба. Мы сожалеем о принятом сложном решении. Последние недели не должны затмить всю работу, которую Сульшер проделал за три года, чтобы построить фундамент для успеха.

Место Уле в истории "Манчестер Юнайтед" неоспоримо. Он прекрасный человек и тренер, подаривший нам великие моменты. Он - член семьи "МЮ". Искренне благодарны Сульшеру за усилия на посту тренера и желаем ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что норвежец возглавлял клуб с 2018 года.

Читайте также: Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" заплатит Сульшеру за разрыв контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин заявил, что остается в сборной России

Карпин заявил, что остается в сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов