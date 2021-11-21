Карпин заявил, что остается в сборной России
Валерий Карпин объявил о своем решении касательно дальнейшей работы в сборной России.
"Вопрос закрыт. Положительно. Решил, что все, готовимся к стыкам. Уже три-четыре дня ведется работа по поводу стыков", - сообщил Карпин.
Напомним, что стыковые игры за право на выход на ЧМ-2022 состоятся в марте 2022 года. Жеребьевка стадии пройдет на следующей неделе.
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