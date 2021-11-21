"Сочи" проиграл "Рубину" в матче РПЛ

Фото: твиттер "Рубина"

В рамках 15-го тура РПЛ "Сочи" уступил "Рубину".

"Сочи" идет в чемпионате на третьем месте. "Рубин" поднялся на 8-ю позицию.

"Сочи" - "Рубин" 1:2

Голы: Родригао, 27 - 1:0, Абильгор, 31 - 1:1, Дрейер, 81 - 1:2

"Сочи": Заболотный, Заика (Прохин, 65), Маргасов, Юрганов, Родригао, Терехов, Нобоа (Ангбан, 85), Цаллагов, Бурмистров (Воробьев, 72), Юсупов (Жоаозиньо, 85), Кассьерра (Дуганджич, 85).

"Рубин": Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев (Костюков, 46), Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Бакаев (Мусаев, 69), Онугха (Игнатьев, 78).

Удаления: Юрганов (59), Абильгор (61).

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