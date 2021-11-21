"Спартак": "Ситуация в "Наполи" нас беспокоит"

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Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о новых случаях заражения коронавирусом в "Наполи".

"Ситуация в "Наполи" нас беспокоит, однако существует ковид-регламент. Необходимо действовать строго в его соответствии. Мы на связи с УЕФА и итальянским клубом. Там понимают всю серьезность этой истории.

Насколько мы знаем, в "Наполи" еще должны несколько раз провести тестирование всей команды - в том числе и непосредственно перед матчем.

"Спартак" готовится к игре в обычном режиме - с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Рассчитываем, что матч, конечно, состоится", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что поединок между командами запланирован на 24 ноября.

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