Успехи "Зенита", "Динамо" и "Краснодара", осечки "Спартака" и "Локомотива": все результаты 15-го тура РПЛ
Представляем результаты матчей 15-го тура РПЛ.
Из основных событий стоит отметить разгромную победу "Зенита" над "Нижним Новгородом", победу "Краснодара" над "Спартаком", а также поражение "Локомотива" в игре с "Ахматом".
"Зенит" - "Нижний Новгород" - 5:1
Голы: Малком, 23 - 1:0, Дзюба, 34 - 2:0, Козлов, 39 - 2:1, Дзюба, 45 - 3:1, Дзюба, 59 - 4:1, Чистяков, 87 - 5:1.
"Крылья Советов" – "Урал" - 1:1
Голы: 1:0 – 59, автогол Мамин, 1:1 – 90 Железнов.
"Локомотив" – "Ахмат" - 1:2
Голы: 0:1 – 36 Уткин, 0:2 – 58 Полярус, 1:2 – 64 Лисакович.
"Краснодар" – "Спартак" - 2:1 (1:1)
Голы: Кордоба, 16 - 1:0, Соболев, 45 (с пенальти) - 1:1, Крыховяк, 61 (с пенальти) - 2:1
"Ростов" - "Уфа" - 2:2
Голы: Агаларов, 16 - 0:1, Полоз (пенальти), 21 - 1:1, Агаларов (пенальти), 52 - 1:2, Альмквист, 59 - 2:2.
ЦСКА - "Химки" - 0:0
"Динамо" - "Арсенал" 5:1
Голы: Шиманьски, 15 - 1:0, Бальбуэна, 22 - 2:0, Грулев, 25 - 3:0, Грулев, 27 - 4:0, Захарян, 60 - 5:0, Хлусевич, 85 - 5:1
"Сочи" - "Рубин" 1:2
Голы: Родригао, 27 - 1:0, Абильгор, 31 - 1:1, Дрейер, 81 - 1:2
Турнирное положение: "Зенит" (33), "Динамо" (29), "Сочи" (27), "Локомотив" (25), "Краснодар" (24), ЦСКА (24), "Крылья Советов" (23), "Рубин" (22), "Ахмат" (21), "Спартак" (19), "Ростов" (17), "Уфа" (15), "Нижний Новгород" (14), "Арсенал" (13), "Химки" (13), "Урал" (12).
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