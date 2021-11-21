Сульшер высказался об уходе из "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал свою отставку.

"Вы знаете, что этот клуб значит для меня и чего я хотел достичь здесь. Для клуба, фанатов, футболистов, персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг - боролись за чемпионство, завоевывали трофеи.

Я не хочу отвечать на всё... Журналисты будут просить взять у меня интервью, но нет, я не буду давать никаких интервью. Я ухожу через парадную дверь, потому что, думаю, что все знают, что я отдал все для этого клуба. Этот клуб значит для меня все. К сожалению, я не смог добиться желаемых результатов, и мне пора отойти в сторону.

Горжусь ли я своей работой? Очень, очень горжусь. Это одна из тех вещей, о которых вы мечтаете в своей жизни. Сначала ты был футболистом, потом тренером резервной команды, затем твоя следующая работа, та единственная мечта и единственное, чего у тебя не было, - это управлять главной командой. Теперь я через это прошел.

Это доставляло огромное удовольствие с первой и до последней минуты, поэтому я должен поблагодарить всех футболистов, так как с тех пор, как я возглавил команду, они всегда были на высоте. Кто-то пришел, кто-то ушел, однако со всеми было приятно работать.

Я хочу поблагодарить владельцев за предоставленную мне возможность, потому что она бывает не у всех, а у меня она была. Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили двигаться вперед с клубом, и я действительно надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда я пришел.

Я приобрел хороших друзей, восстановил отношения с некоторыми замечательными друзьями. Приходили новые сотрудники, с которыми я действительно подружился", - приводит слова Сульшера сайт "МЮ".

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