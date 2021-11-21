Разгромные победы "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", позор "МЮ" и "Арсенала": все результаты 12-го тура АПЛ
Представляем результаты матчей 12-го тура АПЛ.
Тур запомнился яркими событиями такими, как разгром "Арсенала" от "Ливерпуля", а также крупное поражение "МЮ", которое привело к отставке Уле Гуннара Сульшера.
"Лестер" – "Челси" - 0:3
Голы: 0:1 – 14 Рюдигер, 0:2 – 28 Канте, 0:3 – 71 Пулишич.
"Ливерпуль" – "Арсенал" - 4:0 (1:0)
Голы: Мане, 39 - 1:0, Жота, 52 - 2:0, Салах, 73, Минамино, 77 - 4:0
"Манчестер Сити" - "Эвертон" 3:0
Голы: Стерлинг, 44 - 1:0, Родри, 55 - 2:0, Бернарду Силва, 86 - 3:0
"Тоттенхэм" - "Лидс" 2:1
Голы: Джеймс, 44 - 0:1, Хейбьерг, 58 - 1:1, Регилон, 69 - 2:1
"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 4:1
Голы: 1:0 – 28 Кинг, 2:0 – 44 Сарр, 2:1 – 50 ван де Бек, 3:1 – 90 Жоао Педро, 4:1 – 90 Деннис.
"Астон Вилла" – "Брайтон" - 2:0
Голы: 1:0 – 84 Уоткинс, 2:0 – 89 Мингз.
"Ньюкасл" – "Брентфорд" - 3:3
Голы: 1:0 – 10 Ласселс, 1:1 – 11 Тоуни, 1:2 – 31 Генри, 2:2 – 39 Жоэлинтон, 2:3 – 61, автогол Ласселс, 3:3 – 75 Сен-Максимен.
"Норвич" – "Саутгемптон" - 2:1
Голы: 0:1 – 4 Адамс, 1:1 – 7 Пукки, 2:1 – 79 Хэнли.
"Вулверхэмптон" – "Вест Хэм" - 1:0
Гол: 1:0 – 58 Хименес.
"Бернли" – "Кристал Пэлас" - 3:3
Голы: 0:1 – 8 Бентеке, 1:1 – 19 Ми, 2:1 – 27 Вуд, 2:2 – 36 Бентеке, 2:3 – 42 Гехи, 3:3 – 49 Корне.
Турнирное положение: "Челси" (29), "Манчестер Сити" (26), "Ливерпуль" (25), "Вест Хэм" (23), "Арсенал" (20), "Вулверхэмптон" (19), "Тоттенхэм" (19), "Манчестер Юнайтед" (17), "Брайтон" (17), "Кристал Пэлас" (16), "Эвертон" (15), "Лестер" (15), "Саутгемптон" (14), "Брентфорд" (13), "Астон Вилла" (13), "Уотфорд" (13), "Лидс" (11), "Бернли" (9), "Норвич" (8), "Ньюкасл" (6).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18