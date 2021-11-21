Карпин извинился за свои слова о возможной отставке
Фото: инстаграм Карпина
Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что пожалел о своих словах про возможную отставку.
"Пожалел. Потому что прошли сутки, я на эмоциях, в непонимании. Поэтому вот эти интервью после таких неудач... Если бы прошло два-три дня, ничего бы такого не было. Возможно, я про это бы думал, однако не произнес бы вслух.
Да, идиот. Еще раз. Ну бывает, небезгрешен", - заявил Карпин.
Напомним, что Россия потеряла шанс напрямую выйти на ЧМ-2022, уступив сборной Хорватии со счетом 0:1. Хорваты выиграли благодаря автоголу Федора Кудряшова.
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