Карпин извинился за свои слова о возможной отставке

Фото: инстаграм Карпина

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что пожалел о своих словах про возможную отставку.

"Пожалел. Потому что прошли сутки, я на эмоциях, в непонимании. Поэтому вот эти интервью после таких неудач... Если бы прошло два-три дня, ничего бы такого не было. Возможно, я про это бы думал, однако не произнес бы вслух.

Да, идиот. Еще раз. Ну бывает, небезгрешен", - заявил Карпин.

Напомним, что Россия потеряла шанс напрямую выйти на ЧМ-2022, уступив сборной Хорватии со счетом 0:1. Хорваты выиграли благодаря автоголу Федора Кудряшова.

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