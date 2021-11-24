Аршавин недоволен игрой "Зенита"

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Аршавин недоволен игрой "Зенита" Фото инстаграм Андрея Аршавина

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин отреагировал на результат матча с "Мальме" (1:1).

"Зенит" оформил себе еврокубковую весну. А в целом, даже с учетом того, что "Зенит" в конце игры ушел от поражения, все равно больше чувство грусти вызывает результат и сама игра. Не получилось командной игры, практически каждый в отдельности футболист провел невнятно матч.

Я на днях разговаривал с Семаком, я ему сказал, что я тоже не понимаю позицию, как чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

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