Ловрен признал, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Мальме"

Фото: инстаграм Ловрена

Защитник "Зенита" Деян Ловрен поделился мнением о пенальти, благодаря которому команда вырвала ничью в матче с "Мальме" (1:1).

"Согласен с футболистами "Мальмe", это неправильный пенальти. Я попал в похожую ситуацию на чемпионате Европы. Не знаю, как ещe прыгать защитнику в такой ситуации. Нельзя же прыгать с опущенными руками, нужно защищаться.

Это хорошее решение для нас, однако я думаю, что сегодня арбитр показал слишком низкий уровень", - приводит слова Ловрена "Чемпионат".

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