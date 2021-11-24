Экс-арбитр Федотов оценил судейство в матче "Мальме" - "Зенит"

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Экс-арбитр Федотов оценил судейство в матче "Мальме" - "Зенит"Фото: твиттер УЕФА

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу арбитров в игре групповой стадии Лиги Чемпионов между "Мальме" и "Зенитом" (1:1).

Отметим, что на матче работала судейская бригада из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом.

"В эпизоде с назначенным пенальти на Венделе судья разобрался правильно - голкипер не играл в мяч и сбил Вендела. Что касается момента, где мяч попал в руку защитнику "Мальме", то ошибки здесь тоже нет - нужно было продолжать игру. Это не игра рукой, мяч просто в неё попал.

Не показали разлиновку офсайда у Дзюбы, когда он забил гол? Это Лига Чемпионов. В Европе верят арбитрам, хотя офсайд если и был, то на тоненького. Нога была на одной линии, а плечо - вопрос. Тут вопрос важнее: у нас зрителей нужно довести до того, чтобы они верили арбитрам. А в Европе им верят так. Если решили, что офсайд - значит, так и есть.

Удаление Чистякова по делу, однако как-то долго он это делал", - приводит слова Федотова "Чемпионата".

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