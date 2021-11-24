Тухель высказался о травмах Канте и Чилуэлла

Фото: инстаграм "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель поделился информацией о травмах защитника Бена Чилуэлла и полузащитника Нголо Канте.

"Меня беспокоит эта ситуация, потому что Чилуэлл набрал потрясающий ход, как и Рис Джеймс на противоположной бровке. Они оба были в лучшей форме, полны сил и уверенности, демонстрировали потрясающий футбол.

Чилуэлл пожаловался на сильную острую боль в колене. Сейчас он чувствует себя немного лучше, однако все же более точно мы сможем судить после завтрашнего углубленного обследования. Будем надеяться на лучшее.

С Канте похожая ситуация. Он подвернул колено, однако будем надеяться, что все не настолько серьезно. Эти моменты, безусловно, омрачили вчерашний вечер, поскольку Нголо и Бен демонстрировали отличный футбол и вносили важный вклад в игру команды. Повторюсь, будем надеяться на лучшее", - приводит слова Тухеля сайт "Челси".

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