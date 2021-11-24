Игнатьев хочет покинуть "Рубин"

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Игнатьев хочет покинуть "Рубин" Фото инстаграм Ивана Игнатьева

Форвард "Рубина" Иван Игнатьев хочет уйти из клуба.

"Есть желание сменить клуб. Все будет зависеть от предложений и позиции клуба", - написал Игнатьев одному из своих подписчиков в инстаграме.

Игнатьев выступает "Рубин" с января 2020 года. За это время он провел 38 игр, забил три гола и отдал три ассиста.

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