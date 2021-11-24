"Реал" активно следит за защитником "Манчестер Сити"

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"Реал" активно следит за защитником "Манчестер Сити" Фото: инстаграм Порро

Защитник "Манчестер Сити" Педро Порро попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям Mundo Deportivo, мадридский клуб в восторге от игры 22-летнего испанца, который находится в аренде в лиссабонском "Спортинге".

"Спортинг" арендовал Порро летом 2020 года. У клуба есть право выкупа игрока.

В текущем сезоне Порро забил два гола и отдал два ассиста в 15 играх.

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