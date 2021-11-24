Роналду стал автором уникального достижения

Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился голами во всех пяти матчах текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Это уникальное достижение среди всех футболистов английских клубов в истории. Всего португалец забил 6 голов в пяти играх.

Напомним, что вчера "МЮ" добыл выездную победу над "Вильярреалом" (2:0) и гарантировал себе путевку в плей-офф ЛЧ.

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