Месси высказался о годовщине смерти Марадоны
Фото твиттер TOI Sports
Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси почтил память Диего Марадоны в годовщину его смерти.
"Очень странное чувство, все словно вчера случилось. Поразительно, что минул целый год, что Аргентина спустя столько лет выиграла Кубок Америки - а его уже нет.
Все время думаешь, что в какой-то момент вновь увидишь его по телевизору, увидишь, как он дает интервью или высказывает мнение по какому-то вопросу. Прошло много времени после его ухода, а ощущение - будто это было вчера.
Я навсегда сохраню те воспоминания, которые мне посчастливилось разделить с ним", - приводит слова Месси Marca.
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