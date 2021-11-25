Месси высказался о годовщине смерти Марадоны

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Месси высказался о годовщине смерти Марадоны Фото твиттер TOI Sports

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси почтил память Диего Марадоны в годовщину его смерти.

"Очень странное чувство, все словно вчера случилось. Поразительно, что минул целый год, что Аргентина спустя столько лет выиграла Кубок Америки - а его уже нет.

Все время думаешь, что в какой-то момент вновь увидишь его по телевизору, увидишь, как он дает интервью или высказывает мнение по какому-то вопросу. Прошло много времени после его ухода, а ощущение - будто это было вчера.

Я навсегда сохраню те воспоминания, которые мне посчастливилось разделить с ним", - приводит слова Месси Marca.

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