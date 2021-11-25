Черчесов: "Мы всегда готовы к общению с Карпиным"
Фото: инстаграм Станислава Черчесова
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, что нынешний тренер Валерий Карпин не контактировал с ним.
"Это его право и выбор. Со своей стороны, мы всегда готовы к общению с коллегами. Ведь речь идет не конкретно о Карпине, Кунтце или ком-то другом, а о национальной команде твоей страны", - приводит слова Черчесова "Комсомольская правда".
Напомним, что Россия финишировала на втором месте в группе отбора ЧМ-2022. Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.
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