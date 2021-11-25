"Тоттенхэм" проиграл "Муре" в Лиге конференций

Фото: твиттер "Тоттенхэма"

В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги конференций "Тоттенхэм" уступил "Муре".

Отметим, что "шпоры" с 31-й минуты играли в меньшинстве.

За тур до конца "Тоттенхэм" идет в группе на третьем месте, уступая "Витессу" по дополнительным показателям.

"Мура" Словения - "Тоттенхэм" Англия 2:1

Голы: Хорват, 11 - 1:0, Кейн, 72 - 1:1, Мароша, 90 - 2:1

"Мура": Обрадович, Коус, Карамарко, Горенц, Карничник, Штурм (Лотрич, 78), Пучко, Козар (Оуро, 62), Лорбек, Хорват (Ципот, 87), Мулахусейнович (Мароша, 62).

"Тоттенхэм": Голлини, Доэрти (Дэвис, 53), Санчес, Родон (Дайер, 54), Танганга, Сессеньон, Алли (Сон Хын Мин, 54), Ндомбеле (Хейбьерг, 76), Скипп, Кейн, Хиль (Лукас Моура, 54).

Удаление: Сессеньон (31).

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