"Тоттенхэм" проиграл "Муре" в Лиге конференций
Фото: твиттер "Тоттенхэма"
В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги конференций "Тоттенхэм" уступил "Муре".
Отметим, что "шпоры" с 31-й минуты играли в меньшинстве.
За тур до конца "Тоттенхэм" идет в группе на третьем месте, уступая "Витессу" по дополнительным показателям.
"Мура" Словения - "Тоттенхэм" Англия 2:1
Голы: Хорват, 11 - 1:0, Кейн, 72 - 1:1, Мароша, 90 - 2:1
"Мура": Обрадович, Коус, Карамарко, Горенц, Карничник, Штурм (Лотрич, 78), Пучко, Козар (Оуро, 62), Лорбек, Хорват (Ципот, 87), Мулахусейнович (Мароша, 62).
"Тоттенхэм": Голлини, Доэрти (Дэвис, 53), Санчес, Родон (Дайер, 54), Танганга, Сессеньон, Алли (Сон Хын Мин, 54), Ндомбеле (Хейбьерг, 76), Скипп, Кейн, Хиль (Лукас Моура, 54).
Удаление: Сессеньон (31).
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