"Севилья" интересуется украинским хавбеком из "Шахтера"
Фото: инстаграм Мудрика
Хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Испании.
По сведениям Fichajes, в услугах 20-летнего украинца заинтересована "Севилья", чей тренер Хулен Лопетеги хочет усилить центральную линию команды.
Напомним, что ранее Мудрик продлил соглашение с "Шахтером" до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 900 тысяч евро.
В этом сезоне Мудрик провел 15 игр, забил два гола и отдал три ассиста.
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