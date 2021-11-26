"Севилья" интересуется украинским хавбеком из "Шахтера"

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"Севилья" интересуется украинским хавбеком из "Шахтера"Фото: инстаграм Мудрика

Хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Испании.

По сведениям Fichajes, в услугах 20-летнего украинца заинтересована "Севилья", чей тренер Хулен Лопетеги хочет усилить центральную линию команды.

Напомним, что ранее Мудрик продлил соглашение с "Шахтером" до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 900 тысяч евро.

В этом сезоне Мудрик провел 15 игр, забил два гола и отдал три ассиста.

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