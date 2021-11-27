"Барселона" поборется за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

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"Барселона" поборется за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Фото: инстаграм Альвареса

Форвард "Ривер Плейт" Хулиан Альварес попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям Diario Sport, каталонский клуб уже несколько месяцев просматривает 21-летнего аргентинца. Сам футболист готов перебраться в Европу.

Отмечается, что трансфер Альвареса оценивается в 20-25 миллионов евро.

Альварес - лучший бомбардир чемпионата Аргентины. На его счету 17 голов в 18 играх.

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