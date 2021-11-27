Рангник намерен избавиться от двух футболистов в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедральф рангникдонни ван де бекдин хендерсон

Рангник намерен избавиться от двух футболистов в "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм ван де Бека

Потенциальный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник намерен избавиться от двух футболистов "красных дьяволов".

По сведениям The Telegraph, в аренду или на продажу будут выставлены вратарь Дин Хендерсон и хавбек Донни ван де Бек.

Ранее сообщалось, что Рангник возглавит "МЮ" до конца сезона, после чего на два года станет консультантом клуба.

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