Влахович стал рекордсменом "Фиорентины"
Фото: инстаграм Влаховича
Форвард "Фиорентины" Душан Влахович забил гол в игре против "Эмполи" (1:2).
Влахович забил 28-й гол в рамках Серии А в 2021 году. Это рекорд клуба по голам за календарный год.
Ранее рекорд принадлежал Курту Хамрину, забившему 27 голов за "Фиорентину" в 1960 году.
В этом сезоне на счету Влаховича 13 голов и два ассиста в 15 матчах.
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|Аталанта
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|6
|Наполи
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|27
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|8
|Хеллас Верона
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|38
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
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|32
|12
|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|18
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