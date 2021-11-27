Влахович стал рекордсменом "Фиорентины"

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Влахович стал рекордсменом "Фиорентины" Фото: инстаграм Влаховича

Форвард "Фиорентины" Душан Влахович забил гол в игре против "Эмполи" (1:2).

Влахович забил 28-й гол в рамках Серии А в 2021 году. Это рекорд клуба по голам за календарный год.

Ранее рекорд принадлежал Курту Хамрину, забившему 27 голов за "Фиорентину" в 1960 году.

В этом сезоне на счету Влаховича 13 голов и два ассиста в 15 матчах.

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