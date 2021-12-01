Президент "Шахтера" получил почетную награду от УЕФА

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Президент "Шахтера" получил почетную награду от УЕФАФото: сайт "Шахтера"

Президент УЕФА Александер Чеферин вручил президенту "Шахтера" Ринату Ахметову почетную награду Football Leadership Award.

"Список завоеванных донецким "Шахтером" трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб 13 раз становился чемпионом Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне - победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.

Однако все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге Чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире.

Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства", - приводит слова Чеферина сайт "Шахтера".

Напомним, что Ахметов является президентом "Шахтера" с октября 1996 года.

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