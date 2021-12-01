Президент "Шахтера" получил почетную награду от УЕФА
Фото: сайт "Шахтера"
Президент УЕФА Александер Чеферин вручил президенту "Шахтера" Ринату Ахметову почетную награду Football Leadership Award.
"Список завоеванных донецким "Шахтером" трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб 13 раз становился чемпионом Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне - победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.
Однако все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге Чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире.
Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства", - приводит слова Чеферина сайт "Шахтера".
Напомним, что Ахметов является президентом "Шахтера" с октября 1996 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13