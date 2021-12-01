Рубен Диаш - лучший центральный защитник по версии ESPN

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ESPN составил рейтинг лучших центральных защитников.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Рубен Диаш ("Манчестер Сити", в прошлогоднюю версию рейтинга включен не был);

2. Маркиньос (ПСЖ, в прошлогодней версии рейтинга был 10-м);

3. Джорджо Кьеллини ("Ювентус", вне рейтинга);

4. Рафаэль Варан ("Реал"/"Манчестер Юнайтед", 6);

5. Антонио Рюдигер ("Челси", вне рейтинга);

6. Давид Алаба ("Бавария"/"Реал", 3);

7. Калиду Кулибали ("Наполи", 4);

8. Тиаго Силва ("Челси", 3);

9. Леонардо Бонуччи ("Ювентус", 4);

10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 1).

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