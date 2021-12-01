Рубен Диаш - лучший центральный защитник по версии ESPN

Теги рубен диашмаркиньосджорджио кьеллинирафаэль варанантонио рюдигердавид алаба

Рубен Диаш - лучший центральный защитник по версии ESPN Фото твиттер АПЛ

ESPN составил рейтинг лучших центральных защитников.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Рубен Диаш ("Манчестер Сити", в прошлогоднюю версию рейтинга включен не был);

2. Маркиньос (ПСЖ, в прошлогодней версии рейтинга был 10-м);

3. Джорджо Кьеллини ("Ювентус", вне рейтинга);

4. Рафаэль Варан ("Реал"/"Манчестер Юнайтед", 6);

5. Антонио Рюдигер ("Челси", вне рейтинга);

6. Давид Алаба ("Бавария"/"Реал", 3);

7. Калиду Кулибали ("Наполи", 4);

8. Тиаго Силва ("Челси", 3);

9. Леонардо Бонуччи ("Ювентус", 4);

10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 1).

Читайте также: Облак признан лучшим вратарем мира по версии ESPN. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье"

"Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов