Рангник получит солидный бонус, если уговорит Холанда перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Рангник получит солидный бонус, если уговорит Холанда перейти в "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет, чтобы новый наставник команды Ральф Рангник помог клубу с трансфером нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По сведениям Transfer News Live, если тренер уговорит футболиста перейти в "МЮ", то получит бонус в размере 10 миллионов евро.

Отмечается, что Рангник в близких отношениях с отцом норвежца. Кроме того, в свое время он поспособствовал переходу Холанда в "Зальцбург".

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