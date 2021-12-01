Рангник получит солидный бонус, если уговорит Холанда перейти в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда
Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет, чтобы новый наставник команды Ральф Рангник помог клубу с трансфером нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
По сведениям Transfer News Live, если тренер уговорит футболиста перейти в "МЮ", то получит бонус в размере 10 миллионов евро.
Отмечается, что Рангник в близких отношениях с отцом норвежца. Кроме того, в свое время он поспособствовал переходу Холанда в "Зальцбург".
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