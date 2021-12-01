Роналду опубликовал видео из сауны

Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился новым видео в своем инстаграме.

36-летний португалец в сторис опубликовал видео из сауны.

В текущем сезоне на счету Роналду 10 голов и две результативные передачи в 15 играх за "МЮ".

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