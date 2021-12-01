Роналду опубликовал видео из сауны

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду опубликовал видео из сауныФото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился новым видео в своем инстаграме.

36-летний португалец в сторис опубликовал видео из сауны.

В текущем сезоне на счету Роналду 10 голов и две результативные передачи в 15 играх за "МЮ".

Читайте также: Роналду отреагировал на "Золотой мяч" Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky
lesnovsky

По роже видно - не отошёл ещё, как и второгодник... А-ха-ха-ха...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье"

"Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов