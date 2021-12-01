"Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье"
Фото: твиттер "Интера"
В рамках 15-го тура итальянской Серии А "Интер" добыл победу над "Специей", а "Рома" проиграла "Болонье".
"Интер" идет на втором месте, отставая от лидирующего "Наполи" на одно очка. "Рома" занимает пятую позицию.
"Интер" - "Специя" 2:0
Голы: Гальярдини, 36 - 1:0, Мартинес (пен), 58 - 2:0
"Интер": Ханданович, Думфрис, Д`Амброзио, Шкриньяр, Димарко, Перишич, Брозович (Весино, 87), Чалханоглу (Сенси, 69), Гальярдини (Видаль, 87), Корреа (Санчес, 74), Мартинес (Джеко, 73).
"Специя": Проведель, Амьян (Феррер, 46), Эрлич, Христов, Кивер, Сала (Бурабия, 64), Реца (Бастони, 46), Коваленко (Маджоре, 64), Джаси, Манай, Сальседо (Верде, 69).
"Болонья" - "Рома" 1:0
Гол: Сванберг, 35 - 1:0
"Болонья": Скорупски, Медель, Сумаоро, Теате, Хики, Сориано, Сванберг, Домингес (Виньято, 90), Ольсен (де Сильвестри, 80), Арнаутович (Сансоне, 17), Барроу (Орсолини, 90).
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини (Винья, 73), Рожер, Мхитарян, Верету (Кристанте, 64), Диавара (Карлес Перес, 46), Дзаньоло, Абрахам, Эль-Шаарави (Шомуродов, 52).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17