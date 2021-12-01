В "Локомотиве" раскрыли зарплату штаба Рангника

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В "Локомотиве" раскрыли зарплату штаба Рангника Фото: твиттер Фабрицио Романо

"Локомотив" поделился информацией об условиях сотрудничества с Ральфом Рангником.

"Действительно, на первоначальном этапе "Локомотив" воспользовался услугами консалтингового агентства Рангника, чтобы подготовить стратегию развития клуба. Это было с февраля и до лета. Однако уже начиная с июля сотрудничество с компанией Ральфа завершилось, а сам он, как и другие члены его команды, подписали с клубом трудовые договора.

Когда Рангнику пришло приглашение от "Манчестер Юнайтед", то после разговора с руководством клуба было принято решение расторгнуть контракт по соглашению сторон. Отметим, что "МЮ" обращался не только к Ральфу, но и в "Локомотив" - с просьбой отпустить его в Англию. Поэтому тут и не могло быть каких-то иных вариантов, кроме как согласиться.

Вернется он в Москву или нет - будет зависеть от множества факторов. В первую очередь от того, каких результатов добьется команда под его руководством. Однако, насколько нам известно, в Манчестере рассчитывают на Рангника вдолгую.

В завершении хотим обратить внимание общественности, что сейчас гуляет много слухов относительно заработной платы команды Рангника. В реальности она составляет 4 миллиона евро в год на всех (всего 12 человек). Существенную долю от этой суммы получал Ральф и после его ухода, естественно, эти средства освободятся", - говорится в заявлении клуба.

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