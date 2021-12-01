"Тоттенхэм" нацелился на капитана "Наполи"

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"Тоттенхэм" нацелился на капитана "Наполи" Фото: инстаграм Инсинье

Капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает Transfer News Live, "шпоры" рассматривают вариант с подписанием Инсинье летом 2022 года в качестве свободного агента.

Инсинье является воспитанником "Наполи". За основную команду он выступает с 2009 года.

В этом сезоне на счету 30-летнего итальянца 5 голов и 6 ассистов в 16 играх.

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