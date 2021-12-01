Месси показал "Золотой мяч" болельщикам

Теги псжлионель мессизолотой мячджанлуиджи доннарумма

Месси показал "Золотой мяч" болельщикамФото: твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси представил фанатам "Золотой мяч".

Также голкипер Джанлуиджи Доннарумма показал приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.

Презентация состоялась перед игрой Лиги 1 против "Ниццы".

Напомним, что в голосовании за "Золотой мяч" Месси обошел нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

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