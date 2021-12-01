Голкипер "Факела" готовится к медобследованию в "Спартаке"
Фото: сайт "Факела"
"Спартак" завершает трансфер вратаря "Факела" Ильи Свинова.
Как сообщает Sport24, в четверг, 2 декабря, 21-летний голкипер пройдет медобследование в московском клубе.
Отмечается, что трансфер Свинова обойдется "Спартаку" в 20 миллионов рублей.
В этом сезоне Свинов провел 22 игры, в которых пропустил 22 гола. 11 матчей он отыграл на ноль.
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