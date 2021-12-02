Ловрен подшутил над местом Салаха в голосовании за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Ловрена

Защитник "Зенита" Деян Ловрен с юмором отреагировал на результаты голосования за "Золотой мяч".

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах, являющийся другом Ловрена, занял седьмое место.

"Продолжай в том же духе, и тогда в следующем году France Football поставит тебя на шестое место. Он заслуживает гораздо большего!" - написал Ловрен в твиттере.

Напомним, что "Золотой мяч" достался Лионелю Месси. Для аргентинца он стал седьмым в карьере.

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