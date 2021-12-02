Ловрен подшутил над местом Салаха в голосовании за "Золотой мяч"

Теги зенит санкт-петербургдеян ловрензолотой мячмохамед салахливерпуль

Ловрен подшутил над местом Салаха в голосовании за "Золотой мяч" Фото: инстаграм Ловрена

Защитник "Зенита" Деян Ловрен с юмором отреагировал на результаты голосования за "Золотой мяч".

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах, являющийся другом Ловрена, занял седьмое место.

"Продолжай в том же духе, и тогда в следующем году France Football поставит тебя на шестое место. Он заслуживает гораздо большего!" - написал Ловрен в твиттере.

Напомним, что "Золотой мяч" достался Лионелю Месси. Для аргентинца он стал седьмым в карьере.

Читайте также: Салах отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов