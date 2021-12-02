Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

Фото: твиттер "Спартака"

Фанатские объединения "Спартака" "Фратрия" и "Supporters Group" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА.

Фанаты намерены покинуть стадион на 19-й минуте 22-й секунде игры против "Ахмата". Также они полностью откажутся от визуальной поддержки.

Напомним, что вчера фанаты ЦСКА обратились к болельщикам других команд с просьбой поддержать их акцию протеста. Недовольство фанатов "армейцев" связано с задержаниями полицией на игре с "Зенитом".

"Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с фанатами "красно-синих" в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз", - говорится в заявлении "Фратрии".

"В знак солидарности с представителями "красно-синего" движа, в знак протеста против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам, в поддержку всех задержанных, забаненных и находящихся под следствием фанатов со всей России - когда на табло будет гореть время 19:22 мы покинем нашу трибуну на домашней игре против "Ахмата".

Призываем присоединиться к акции все трибуны стадиона "Спартак": представителей активных движений, рядовых болельщиков, посетителей VIP-лож, каждого, кто отождествляет себя с футболом и неравнодушен к целенаправленному убийству фанатизма в России", - заявили в "Supporters Group".

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