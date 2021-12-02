Ибрагимович выпустит новую книгу о себе
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович представил новую книгу под название Adrenalina.
Как рассказал 40-летний швед, в этой книге он раскрыл себя с другой "нефутбольной" стороны.
"Мне 40 лет, у меня двое детей, которых и детьми назвать нельзя. Они уже мальчики. В таком возрасте на листе подводится черта, подсчитываются суммы и оценивается баланс. Если все знают Ибрагимовича-футболиста, то Ибрагимовича-человека - нет. В этом и есть смысл книги", - написал Ибрагимович в твиттере.
В текущем сезоне на счету Ибрагимовича 6 голов и два ассиста в 12 матчах.
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