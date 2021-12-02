Стало известно, когда Рангник приступит к своим обязанностям в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Локомотива"

Новый наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник получил визу для работы в Англии.

Как сообщает журналист Саймон Стоун, немец будет находиться на трибунах во время игры против "Арсенала", а уже 5 декабря он будет руководить командой в матче с "Кристал Пэлас".

Отмечается, что проблемы с получением визы были связаны с тем, что Рангник не занимался тренерской деятельностью с 2019 года. Из-за этого он вынужден был предстать перед независимой комиссией, которую назначила Футбольная ассоциация Англии.

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