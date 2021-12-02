"Ливерпуль" интересуется воспитанником "Барселоны"

Фото: инстаграм Адама Траоре

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

По сведениям Football Insider, "волки" готовы отпустить футболиста в январе за 20-25 миллионов евро. Отметим, что летом клуб требовал за игрока не менее 50 миллионов, но сейчас им нужны деньги для новых футболистов.

Действующее соглашение Траоре с клубом истекает в 2023 году. В текущем сезоне воспитанник "Барселоны" сыграл 15 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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