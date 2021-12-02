"Ливерпуль" интересуется воспитанником "Барселоны"

Теги ливерпульвулверхэмптонадама траоретрансферы

"Ливерпуль" интересуется воспитанником "Барселоны" Фото: инстаграм Адама Траоре

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

По сведениям Football Insider, "волки" готовы отпустить футболиста в январе за 20-25 миллионов евро. Отметим, что летом клуб требовал за игрока не менее 50 миллионов, но сейчас им нужны деньги для новых футболистов.

Действующее соглашение Траоре с клубом истекает в 2023 году. В текущем сезоне воспитанник "Барселоны" сыграл 15 матчей, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Валенсия" хочет усилиться воспитанником "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов