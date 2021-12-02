Лапорта рассказал о переговорах с Дембеле о новом контракте

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Лапорта рассказал о переговорах с Дембеле о новом контракте Фото инстаграм Усмана Дембеле

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о попытках продления контракта с вингером Усманом Дембеле.

"С нашей стороны этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы. Мы работаем над этим, мы сохраняем боевой настрой. Это очень важно, он может стать ключевым футболистом, если нам удастся продлить соглашение", - приводит слова Лапорты Cope.

Соглашение Дембеле с клубом истекает летом 2022 года. В этом сезоне из-за травм он принял участие всего в трех играх.

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