"Шахтер" разгромил "Львов" в матче УПЛ
Фото: сайт "Шахтера"
В рамках 17-го тура УПЛ "Шахтер" уверенно разобрался с "Львовом".
"Горняки" лидируют в чемпионате, опережая киевское "Динамо" на 3 очка. Однако у киевлян есть игра в запасе.
"Шахтер" - "Львов" 6:1
Голы: Эрнест, 17 - 0:1, Тете (пен), 45 - 1:1, Педриньо, 55 - 2:1, Бондаренко, 77 - 3:1, Марлос (пен), 84 - 4:1, Степаненко, 87 - 5:1, Конопля, 90 - 6:1
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Соломон, 59), Степаненко, Маркос Антонио (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Судаков (Сикан, 59), Мудрик, Педриньо (Бондаренко, 74).
"Львов": Ильющенков, Романчук, Лека, Махмутович, Бусько (Зозуля, 85), Довгий (Чиряк, 46), Политыло, Якимец, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Ныч, 57), Эрнест (Семенив, 70).
Удаление: Махмутович (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13