"Шахтер" разгромил "Львов" в матче УПЛ

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"Шахтер" разгромил "Львов" в матче УПЛФото: сайт "Шахтера"

В рамках 17-го тура УПЛ "Шахтер" уверенно разобрался с "Львовом".

"Горняки" лидируют в чемпионате, опережая киевское "Динамо" на 3 очка. Однако у киевлян есть игра в запасе.

"Шахтер" - "Львов" 6:1

Голы: Эрнест, 17 - 0:1, Тете (пен), 45 - 1:1, Педриньо, 55 - 2:1, Бондаренко, 77 - 3:1, Марлос (пен), 84 - 4:1, Степаненко, 87 - 5:1, Конопля, 90 - 6:1

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Соломон, 59), Степаненко, Маркос Антонио (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Судаков (Сикан, 59), Мудрик, Педриньо (Бондаренко, 74).

"Львов": Ильющенков, Романчук, Лека, Махмутович, Бусько (Зозуля, 85), Довгий (Чиряк, 46), Политыло, Якимец, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Ныч, 57), Эрнест (Семенив, 70).

Удаление: Махмутович (83).

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