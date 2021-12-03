"Локомотив" назвал лучшего игрока команды по итогам ноября

Фото: твиттер "Локомотива"

Болельщики выбрали лучшего футболиста "Локомотива" по итогам ноября.

Как сообщает твиттер клуба, им стал 17-летний вратарь Даниил Худяков. Он стал самым молодым российским голкипером в истории еврокубков.

В минувшем месяце Худяков провел четыре матча, два из которых в рамках Лиги Европы.

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