"Локомотив" назвал лучшего игрока команды по итогам ноября

Теги локомотив москваданиил худяков

"Локомотив" назвал лучшего игрока команды по итогам ноябряФото: твиттер "Локомотива"

Болельщики выбрали лучшего футболиста "Локомотива" по итогам ноября.

Как сообщает твиттер клуба, им стал 17-летний вратарь Даниил Худяков. Он стал самым молодым российским голкипером в истории еврокубков.

В минувшем месяце Худяков провел четыре матча, два из которых в рамках Лиги Европы.

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