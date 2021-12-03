"Зенит" потерял очки в матче с "Ростовом"

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"Зенит" потерял очки в матче с "Ростовом"Фото: твиттер "Ростова"

В стартовом матче 17-го тура РПЛ "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом".

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Динамо" на 5 очков. "Ростов" поднялся на 11-е место.

"Зенит" - "Ростов" 2:2

Голы: Полоз (пен), 11 - 0:1, Комличенко, 25 - 0:2, Клаудиньо, 31 - 1:2, Клаудиньо (пен), 69 - 2:2

"Зенит": Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков (Ловрен, 37), Дуглас Сантос, Ерохин (Барриос, 46), Кузяев (Мостовой, 79), Вендел, Дзюба (Сутормин, 84), Малком (Азмун, 46), Клаудиньо.

"Ростов": Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Баштуш, Осипенко, Мелехин (Сухомлинов, 83), Калинин, Байрамян, Глебов, Полоз (Фольмер, 79), Комличенко (Соу, 70), Альмквист.

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